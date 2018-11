Der Weihnachtsmarkt zwischen Schneewittchen und Holzpyramide

LINZ. Im Volksgarten geht es in den Wochen vor Weihnachten märchenhaft und auch zünftig zu.

Der Weihnachtsmarkt im Volksgarten ist eine Mischung aus Brauchtum und Jahrmarkttreiben. Bild: Volker Weihbold

Die Vorfreude hat begonnen. "Gemma auf den Weihnachtsmarkt", war auch in meiner Kindheit der innige Wunsch in den Wochen vor Weihnachten. Damals, als das Wünschen noch geholfen hat und schließlich das Christkind die Geschenke brachte.

Märchenhaft ist es auf dem Weihnachtsmarkt im Linzer Volksgarten (Christkindlmarkt heißt jetzt der kunsthandwerklich geprägte Standlmarkt auf dem Hauptplatz) noch immer. Kommt man von der nördlichen Landstraße, lockt sogleich Schneewittchen. Weitere Märchengruppen folgen, auch die Hexe mit Hänsel und Gretel.

Märchenhaft und fast wie auf dem Urfahraner Jahrmarkt geht es besonders für die Kleinen zu. Hier der Weihnachtszug mit knallroten Weihnachtsmännern und pinkfarbenen Rentieren, gegenüber eine Art Fahrschule für Knirpse, die schon ein Lenkrad drehen wollen.

Die grauen Flanellunterhosen, faszinierend in ihrer altvaterischen Erscheinung, bietet man nun nicht mehr feil auf dem Weihnachtsmarkt. Bundesheerstutzen, natürlich in Olivgrün, gibt es aber gleich an mehreren Standln.

Wärmend und exotisch

Im westlichen Teil des Volksgartens spielen Männer auch jetzt mit den großen Schachfiguren. Dort spricht man vor allem Kroatisch. Menschen, denen man die Abstammung ansieht (wie es einst Alt-Landeshauptmann Josef Ratzenböck ausdrückte), sind auch auf dem Weihnachtsmarkt recht rege. Sie bieten vor allem wärmende Kopfbedeckungen, Schals (sogar aus Wolle des zentralasiatischen Yak-Rindes) und Handschuhe an. Dass manche Marktstandler einen Turban tragen, stört hier niemanden.

Etwas ganz Besonderes ist der Holzlehrpfad mit Informationen über 280 verschiedene Holzarten. Erstaunlich klingt das Holzlehrpfad-Xylophon. Klopft man mit dem bereitliegenden Schlägel auf die verschiedenen Holzplatten, hört man deutlich, dass Holz je nach Sorte unterschiedlich klingt: Fichte klingt anders als Esche, die gibt wiederum einen anderen Ton von sich als Buche oder Ebenholz.

Der Weihnachtsmarkt ist mittlerweile auch ans Musiktheater herangerückt. An der Südseite des Marktes ragt Österreichs erste Weihnachtspyramide sieben Meter empor. Sie erinnert allerdings nicht an die altägyptischen Bauwerke, sondern an die Holzgebilde aus Seiffen im Erzgebirge.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema