Der Arbeitsmarkt in Linz wächst: Fast 4000 offene Stellen in der Stadt

LINZ. Positive Trendwende: Auch über 50-Jährige haben wieder Chancen auf einen Job

Wohnungen, Büros, Brücken – in Linz wird viel gebaut, das schafft neue Arbeitsplätze. Bild: VOLKER WEIHBOLD

"Weiterhin erfreulich" – so bezeichnet Elisabeth Wolfsegger, die Leiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) Linz, die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Landeshauptstadt und im Bezirk Urfahr-Umgebung (beide sind im Arbeitsmarktbezirk Linz zusammengefasst). Besonders positiv sei, dass auch über 50-jährige Arbeitslose wieder gute Chancen auf einen neuen Job hätten. "Menschen in diesem Alter haben noch viele Jahre Beschäftigung vor sich." Dies würden auch die Unternehmer zunehmend so sehen und Ältere einstellen, sagt Wolfsegger.

So waren mit Ende November um 14,3 Prozent weniger 50- bis 54-Jährige arbeitslos als im Jahr davor. Auch bei den über 55-Jährigen ohne Job gab es mit minus 1,5 Prozentpunkten einen leichten Rückgang. Nach wie vor sehr schwierig sei die Situation allerdings für Arbeitslose, die das 60. Lebensjahr überschritten haben. Ihre Zahl hat im Vergleich zum Vorjahr um einen halben Prozentpunkt leicht zugenommen.

In Summe waren mit Ende November im Linz und Urfahr-Umgebung 8373 Menschen arbeitslos, das sind um 875 oder 9,5 Prozentpunkte weniger als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Handwerker dringend gesucht

Grundsätzlich sei der Arbeitsmarkt in Linz "sehr stark in Bewegung", sagt Wolfsegger. Mit Ende Oktober gab es knapp 4000 offene Stellen, von denen etliche bereits besetzt worden seien. Neue Jobangebote kamen dazu, so dass mit Ende November wieder knapp 3900 offene Stellen vermerkt waren.

Gesucht würden vor allem Fachkräfte – und zwar in allen Bereichen. "Egal ob Techniker für Industriebetriebe, Tischler, Installateure oder Fliesenleger: Alle typischen Handwerksberufe sind stark nachgefragt", sagt Wolfsegger. Zudem mache sich "die starke Start-up-Szene in der Tabakfabrik und im Umfeld der Kepler-Uni bemerkbar. Da werden viele Leute für den IT-Bereich gesucht", sagt die AMS-Chefin.

Ebenfalls positiv für den Arbeitsmarkt sei "die starke Bautätigkeit mit etlichen Großbaustellen in der Stadt". Deshalb würden am Bau "sehr viele Kräfte gesucht".

Problem: fehlende Qualifikation

Gut qualifizierte Männer und Frauen, die auf Jobsuche sind, könnten in Linz "aus dem Vollen schöpfen", sagt Wolfsegger. Weiterhin schwierig sei die Lage allerdings für Menschen mit mangelnder Qualifikation. So hätten "55 Prozent aller vorgemerkten Arbeitssuchenden maximal Pflichtschulabschluss", was die Besetzung der offenen Jobs schwierig mache.

"Das Angebot an Arbeitskräften passt nicht zu den Erfordernissen des Stellungsmarktes", sagt die AMS-Chefin. Um dieses Problem zu entschärfen, bemühe sich das AMS, "diesen Personenkreis zu Ausbildungen in Unternehmen zu motivieren. Entweder über arbeitsplatznahe Qualifizierungen oder durch spezielle Lehrstellenförderung für Erwachsene."

