"Den Älteren mit Herzenswärme begegnen"

LINZ. Beratung, Mediation oder Palliativbegleitung für Senioren bietet der Verein "Spuren im Sand" in der Linzer Schillerstraße, der von Obfrau Pamela Groiß geführt wird.

Sie weiß um die Probleme und Ängste, die Ältere plagen. Vor allem, wenn es um die Frage geht: Wer hilft mir, wenn die Kraft nachlässt?

In Zusammenarbeit mit der Vitalakademie, die arbeitslose Menschen zu diplomierten Personenbetreuern ausbildet, wurde im Tageszentrum Langgasse ein neues Projekt gestartet. Ältere Menschen finden dort nicht nur Ansprache und kreative Beschäftigung. Sie werden auch stationär betreut, so lange, bis sie genau wissen, wo sie ihren Lebensabend verbringen wollen", sagt Groiß. Auch beeinträchtigte Kinder sind im Tageszentrum untergebracht, so helfen sich Alt und Jung gegenseitig. "Es funktioniert hervorragend, jeder hat eine Aufgabe", sagt Groiß. Und jene 15 Menschen, die derzeit zu Personenbetreuern ausgebildet werden, arbeiten vom ersten Tag an im Tageszentrum mit. Etwa die Linzerin Michaela Aufreiter (52). Was ihnen Freude macht? "Älteren mit Herzenswärme begegnen."

