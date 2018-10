"Das ewige Katz-und-Maus-Spiel"

LINZ. Schauplatz Hinsenkampplatz: In der großräumigen Unterführung, die bald Geschichte sein könnte, diskutierten Experten über den penetranten Gestank, Drogen und Asylwerber.

Die Diskutanten Karl Pogutter, Gerhard Karl, Georg Wilbertz, Ronald Klimmer (von links) Bild: OÖN/Rainer Nöbauer, rela

Angst- und Fluchtort, Urin-gestank, Revierkämpfe sowie Drogen-Kriminalität – der letzte Urfahraner Bürgermeister Heinrich Hinsenkamp würde sich wohl im Grab umdrehen, wüsste er, dass sein Familienname heute in Linz und darüber hinaus vor allem mit diesen Attributen assoziiert wird.

"Dabei war die Unterführung am Hinsenkampplatz in den 70er-Jahren durchaus eine ambitionierte Planung", sagt Georg Wilbertz. Doch was ist seither passiert? Dazu moderierte der Architektur- und Kunsthistoriker am Montagabend mitten in der schummrig-zwielichtigen Unterführung eine Diskussion im Rahmen des Kunstprojekts "Hinsenkamp Labor".

Keine "Perle der Republik"

"Hopp, absteigen!", ruft Stadtpolizei-Kommandant Karl Pogutter, einer der drei Diskutanten, zwei verdutzt dreinblickenden Radfahrern zu, als sie plötzlich an der Diskussionsrunde vorbeisausen und den obersten Ordnungshüter der Stadt sowie das Radfahrverbot in der Unterführung einfach ignorieren.

"Es ist eine Riesensauerei, die Unterführung so verkommen zu lassen. Wer ist für die Reinigung verantwortlich?", fragt Anwohner Wolfgang Pauzenberger sichtlich emotional. "Die Unterführung hat drei Besitzer: Bund, Stadt und einen Privaten. Für die Reinigung ist die Stadt zuständig, aber seit 2009 (als Linz Kulturhauptstadt war, Anm.) wird Reinigungspersonal abgebaut", sagt Diskutant Gerhard Karl, Leiter der Abteilung Verkehrsplanung der Stadt Linz.

Gebaut wurde die Hinsenkamp-Unterführung im Jahr 1977, als die Straßenbahn nach Auhof verlängert wurde. "Ich kenne die Unterführung seit 1983, im aktuellen Lokal in der Unterführung war früher ein ganz gutes Pub. Es war nicht gerade die Perle der Republik, aber ich war oft dort", sagt Pogutter, der plötzlich von seinem Sessel aufspringt und sich zwei Radfahrern in den Weg stellt.

Bis 2015 habe es am Hinsenkampplatz kaum Kriminalität gegeben. "Seit der Migrationskrise haben wir hier regen Straßenhandel mit Marihuana, Revierkämpfe und Körperverletzungen – allerdings nur untereinander", sagt der Polizeichef. "Für junge Menschen mit einem Tagsatz von 7,5 Euro, die nicht arbeiten dürfen, aber 24 Stunden am Tag Zeit haben, ist es verlockend, wenn ein Drogendealer mit einem dicken Geldschein winkt", sagt der dritte Diskutant Ronald Klimmer, Sozialarbeiter bei der Suchtberatungsstelle "Point" von pro mente. Ein Anwohner meldet sich zu Wort: "Mir ist es egal, wenn am Hinsenkampplatz Drogen vercheckt werden. Aber ich will mich hier sicher fühlen", sagt Günter Kienböck.

Fährt die Bim bald unterirdisch?

Vor 1,5 Jahren habe die Polizei mit sechs Beamten gleichzeitig am Hinsenkampplatz patrouilliert. "Das hat zwar das Sicherheitsgefühl gestärkt, war aber personell nicht aufrechtzuerhalten", sagt Pogutter. "Polizeiarbeit allein kann nicht die Lösung sein. Das ist ein ewiges Katz-und-Maus-Spiel", sagt Kienböck. "Für uns gibt es keine Gratismahlzeit", entgegnet der Linzer Polizeichef mit einem Schmunzeln. Er plädiert dafür, die Nachfrage nach Drogen zu bekämpfen. "Weil die Verkäufer wird es immer geben."

Am Schluss der Diskussion, bei der die Straßenbahnen im 1,5-Minuten-Takt über das Publikum donnerten, lässt Verkehrsplaner Karl mit einer Vision für den Hinsenkampplatz aufhorchen: "Wir haben alles untersucht und sind überzeugt: Wenn die zweite Schienenachse da ist, dann sollte die Straßenbahn hier unterirdisch fahren und die Unterführung wegkommen. Aber das könnte noch fünf bis zehn Jahre dauern."

Bis dahin sollen eine hellere Beleuchtung und Bemalung sowie pflegeleichtere Fußböden für mehr Wohlbefinden in der Unterführung sorgen.

"Labor"-Programm

Weitere Veranstaltungen in der Unterführung Hinsenkampplatz:

„Wie viel Urbanität darf es denn sein? Für und wider Graffiti“ – Vortrag von Ilaria Hoppe, Professorin für Kunst und Medien an der Katholischen Privat-Uni Linz – Donnerstag, 19 Uhr

Rück-, Über- und Ausblick der „Hinsenkamp Labor“-Projektverantwortlichen Rainer Nöbauer-Kammerer und Georg Wilbertz – Freitag, 19 Uhr. Anschließend Konzert der Band „Krypta“.

