"Das Image des Marktes beginnt zu leiden"

LINZ. Einbrüche in der Nacht und Konfrontationen mit alkohol- und drogenkranken Menschen am Tag stellen die Standler am Linzer Südbahnhofmarkt vor Herausforderungen.

Der Markt, wie ihn die Linzer kennen und schätzen: als Lieferant hochwertiger Lebensmittel Bild: OÖN/eda

Dem Obst- und Gemüsehändler Gottfried Pirklbauer geht es wie etlichen anderen Standlern am Linzer Südbahnhofmarkt. Einerseits empfindet er Mitgefühl für die alkohol- und drogenkranken Menschen, die vor einigen Wochen ihr Quartier unmittelbar neben dem Marktgelände aufgeschlagen haben – im kleinen Park vor dem alten Bahnhaus der ehemaligen Pferdeeisenbahn (siehe Foto unten).

Andererseits ist Pirklbauer überzeugt: "So kann es nicht weitergehen. Irgendwie muss man das Problem in den Griff bekommen. Das Image des Marktes beginnt zu leiden." Schlimm werde es am Nachmittag, sagt Pirklbauers Mitarbeiterin Katrin. "Da sind manche schon stark betrunken, sitzen oder liegen auf der Wiese direkt vor dem Geschäft, schreien herum und pöbeln die Kundschaft an."

"Das stimmt leider", sagt Stefan Daneder, der vis-à-vis seine Fleischerei betreibt, wo er auch einen Mittagstisch und Käsespezialitäten anbietet. Wobei Daneder einschränkt: "Im Grunde sind es nur zehn Prozent dieser Menschen, die sich so aufführen." Der Großteil sei friedlich und stelle kein Problem dar. Aber es gebe leider auch die anderen. Etwa jene Frau, die immer wieder die Mistkübel ausleere und den Abfall quer übers Gelände verteile. Oder jene Männer, die im Delirium über den Markt torkeln und Schnapsflaschen zerschlagen würden.

Genau die gleichen Probleme hat es bis vor wenigen Wochen im Hessenpark gegeben. Seit dort mit 1. Juni ein Alkoholverbot verhängt wurde, sind die "Alkis", wie sie sich selbst nennen, zum Südbahnhofmarkt weitergewandert.

Jetzt fordern ÖVP und FPÖ, dass auch dort ein solches Verbot verhängt werden soll – mit einer Ausnahme für Betriebe, die über eine behördliche Genehmigung zum Ausschank von Alkohol verfügen, wie VP-Chef und Marktreferent Bernhard Baier betont. Damit die Gäste der mittlerweile recht zahlreichen Gastronomiebetriebe am Markt ihr Bier weiter problemlos genießen können.

Daneder und Pirklbauer würden ein solches Alkoholverbot begrüßen, auch wenn das Problem damit nicht gelöst, sondern wohl wieder nur an einen anderen Ort verlagert würde. "Klar" sei er auch für ein derartiges Verbot, sagt Alois Wurm, am Markt besser als "Speck Lois" bekannt. Wobei ihn etwas anderes derzeit mehr beschäftigt. Sieben Wochen ist es her, dass Unbekannte in seine Koje eingebrochen sind. Die zerschmetterte Scheibe ist bis heute nicht repariert. "Ein Witz", sagt Wurm. Immerhin sei der Magistrat Besitzer des Gebäudes und damit für die Reparatur zuständig. Er werde dessen Job "sicher nicht" übernehmen.

Die nächtlichen Einbrüche – sie sind das zweite Problem am Markt. Diese Woche hat es die Burgerei am südwestlichen Markteck erwischt. In die Koje haben es die Täter nicht geschafft. "Wahrscheinlich wurden sie gestört", mutmaßt Burgerei-Chef Werner Pawlovsky. Er und sein Partner Andreas Katzensteiner schätzen den Standort am Markt. Auch wenn die "Unruhe derzeit wirklich groß ist".

