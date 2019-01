Das Café auf dem Froschberg, um das sich die Helfer reißen

LINZ. Caritas eröffnet ein zweites integratives und kulinarisches "Carla".

Carla-Chefin Barbara Frühwirth (2.v.l.), Schützlinge Markus, Felix, Luise Bild: Schwarzl

Das G´riß ist groß. Die pensionierte Lehrerin erzählt mit leuchtenden Augen davon. Der Manager schaufelt sich drei Stunden pro Woche frei. Die Krankenschwester sagt, "das habe ich schon als Kind machen wollen".

Alle arbeiten als freiwillige Helfer und ohne Bezahlung in einem neuen Café mit, das heute Abend um 17 Uhr in der Leondinger Straße 22 (beim Seniorenheim Sankt Anna) eröffnet. Es ist nicht irgendein Café, sondern ein ganz besonderes. Es heißt "Carla" und wird von der Caritas betrieben.

Die Mehlspeisen bereiten Jugendliche mit Beeinträchtigung in der Küche des unweiten Caritas-Hauses St. Elisabeth zu. Im Café helfen Jugendliche mit Beeinträchtigung und es werden auch Waren aus Caritas-Werkstätten sowie Vintage-Mode verkauft.

Sogar Teile der Einrichtung stammt aus dem Reich der Caritas, aus der Tischlerei des Hartlauerhofs in Asten, ein Wohnprojekt für Männer, die es im Leben nicht leicht haben.

Zuvor war auf dem Froschberg dort das mäßig laufende Café Bohne. Als der Pächter kündigte, war Marion Huber, die Geschäftsführerin der Caritas für Menschen in Not, nicht mehr zu bremsen. "Wir wollten schon immer wachsen und uns nicht nur auf Carla (gebrauchte Kleidung und Hausrat) in der Baumbachstraße beschränken ", sagt die Managerin, die auch die Flüchtlingshilfe der Caritas schaukelt.

Plaudern und stöbern

Von dort kommt auch die Leiterin des Café Carla, Barbara Frühwirth. Sie ist vom Ansturm der freiwilligen Helfer fast ein wenig überrannt, zumal eher verhalten, und nur mit Plakaten und Mundpropaganda geworben wurde. Flugs standen zehn freiwillige Helfer bereit.

Das Café Carla will viel mehr sein als ein integratives Café. Vielmehr soll es ein Ort der Begegnung auf dem Froschberg werden, der über reine Konsumation hinausgeht.

Ins Café Carla schnuppern ist heute, Mittwoch, 9. Jänner, ab 17 Uhr beim Eröffnungsfest mit einem Gratis-Stück Torte möglich. Offen ist Mittwoch bis Samstag von 10 bis 18 Uhr.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema