"Danke, dass ich mich für eine Weile wieder wie ein Mensch fühlen durfte"

LINZ. Die "Barber Angels" frisierten bedürftige Menschen für den Volkshilfeball am Samstag.

Friseur Alexander Mayr gibt seinen Kunden neues Selbstwertgefühl. Bild: Alexander Schwarzl

Dichtes Gedränge herrscht gestern Nachmittag in dem kleinen Volkshilfeshop am Hessenplatz in Linz. Trotz strömenden Regens und nur fünf Grad Celsius trudeln zahlreiche obdachlose und bedürftige Menschen zur Tür herein, um sich von den "Barber Angels" die Haare schneiden zu lassen. "Mit so einem Andrang haben wir nicht gerechnet", sagt Profifriseur Alexander Mayr, vor dessen Friseurstuhl sich schon eine kleine Schlange bildet.

Der soziale "Club der Friseure" gastiert zum ersten Mal in Oberösterreich. Anlass dafür ist der Volkshilfeball am kommenden Samstag. Für diesen werden den sozial schwächer Gestellten, denen sich der Ball widmet, schon vorher die Haare schön gemacht. Außerdem bekommt jeder eine Freikarte und ein "Goodiebag" mit Pflege- und Stylingprodukten.

Mehr als nur Haare schneiden

"Wir schneiden aber nicht einfach nur die Haare", sagt Mayr und bittet den nächsten Herren, sich zu setzen. "Wir möchten auch Berührungsängste abbauen und den Leuten ein Stück ihres Selbstwertgefühls zurückgeben." Mehr als einmal habe ein frisch gestylter Kunde zu ihm gesagt: "Danke, dass ich mich für eine Weile wieder wie ein Mensch fühlen durfte." Über Rückmeldungen wie diese freuen sich die 20 "Engel", die an diesem Nachmittag im Einsatz sind, besonders.

Wessen Frisur bereits sitzt, der wechselt zu den vollbehängten Kleiderständern an der Wand gegenüber. "Aus den Secondhand-Kleidungsstücken, die wir hier anbieten, können sich die Damen und Herren gleich etwas für den Ball aussuchen", sagt Volkshilfesprecher Martin Dunst. Die Freude über das neue Outfit ist ihnen deutlich anzusehen. "Manche von den Leuten hier waren noch nie auf einem Ball, deshalb verteilen wir auch 500 Freikarten über Organisationen wie die Arge Obdachlose", so Dunst. Auch Ingrid K. wird dieses Angebot nutzen. "Ich gehe, wenn mich mein Mann mitnimmt", sagt die schüchtern wirkende ältere Dame. "Wir mischen überall mit", freut sich ein hochgewachsener Herr mit frisch gestutztem Bart und präsentiert sich stolz in neuem Hemd und Sakko vor dem Spiegel.

Die "Nacht der Vielfalt" findet am Samstag, 1. Dezember, ab 20 Uhr im Design Center Linz statt. Karten gibt es u. a. unter der OÖN-Hotline 0732 / 7805 805 sowie in allen Volkshilfeshops. Informationen: www.nachtdervielfalt.at

