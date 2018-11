Borkenkäferbefall und Eschensterben: Linz muss 11.000 Bäume pflanzen

LINZ. Der größte Schaden ist in Ebelsberg, im Haselgraben und in Urfahr entstanden.

Schlägerung im Winklerwald Bild: Alexander Schwarzl

Langsam wird der Schaden sichtbar, den der Borkenkäferbefall bei Fichten und das Triebsterben bei den Eschen in den Linzer Wäldern angerichtet haben. Und die Bilanz ist ernüchternd. So sind 90 Prozent aller Eschen vom Pilz befallen und werden nach und nach absterben.

Ähnlich schlimm ist die Lage bei den Fichten, wo der Borkenkäfer ganze Kulturen vernichtet hat.

"Insgesamt müssen 40 Hektar wieder bewaldet werden, das entspricht einer Fläche von 555 Fußballfeldern", sagt Grün-Referent Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Wobei die Hälfte der betroffenen Fläche in privater Hand sei und auch von den Besitzern wieder aufgeforstet werde.

Der Rest, immerhin 20 Hektar, ist Angelegenheit der Stadt. Pro Hektar sind rund 700 Bäume zu setzen, macht in Summe 14.000 neue Bäumchen. Rund 3000 davon "werden durch Naturverjüngung, also Samenabwurf bestehender Bäume wachsen", sagt Baier. Aber 11.000 Bäume müssten gepflanzt werden. "Da wir das mit eigenen Mitarbeitern nicht schaffen, werden wir hier Aufträge auch fremdvergeben", sagt Baier.

Boden zu trocken für Pflanzung

Ein Problem sei allerdings, dass die Böden durch fehlende Niederschläge zu trocken für Neupflanzungen sind. "Hoffentlich kommt bald Regen", denn Herbst und Winter seien die ideale Pflanzzeit, sagt der Grün-Referent.

Während die gesetzliche Vorgabe erlaube, dass neue Bäume spätestens fünf Jahre nach den Schäden gepflanzt werden, "wollen wir hier schneller sein und das heuer und im kommenden Jahr erledigen." Die entstehenden Kosten könne er aus seinem Budget abdecken, sagt Baier.

Wichtig ist auch, dass die Fichten-Monokulturen durch Mischwald ersetzt werden. Hier sind vor allem Buchen, Eichen, Ahornbäume, Vogelkirschbäume, Lärchen und Tannen vorgesehen.

Die größten Schäden gab es vor allem in Wäldern auf den Hängen im Haselgraben (starkes Eschensterben), in Urfahr (Borkenkäferbefall) und in Ebelsberg (Eschensterben und Borkenkäferbefall).

Doch weg von den geschädigten zu den gesunden Waldflächen auf Linzer Boden. Unter Einbindung der Landschaftsarchitektin Barbara Bacher und Ferdinand Leng-lachner vom Büro für Vegetationskunde und Naturschutzplanung hat die Abteilung Stadtgrün im Magistrat ein "Baumpflanzkonzept" erarbeitet. Darin ist geregelt, wie die in Summe 400 Hektar umfassenden Grünanlagen der Stadt optimal gepflegt und geschützt werden können. Auch hier ist die Durchmischung der Baumgattungen ein wichtiges Thema. 900 verschiedene Arten und Sorten gibt es bereits. Und jeder Baum, der gefällt werden muss, wird durch einen neuen ersetzt.

1 Kommentar Monal (80) 20.11.2018 07:19 Uhr Auch im Zaubertal ...



Äußerst merkwürdig, aber jetzt zu dieser Jahreszeit werden beispielsweise "gesunde Bäume", auch wenn - oder auch nicht - extra dafür angelegt, gefällt (der Tradition wegen)!

Im Vorfeld schon trocken, weil die Bäume - und die ganze Natur - leider heuer so wenig Wasser zur Verfügung hatten.

Um in den Wohnzimmern zu stehen oder auf Adventmärkten? Paradox. Ich bin für Lebende Christbäume! Antwort schreiben

