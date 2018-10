Betrunkener Pkw-Lenker löste Unfall mit drei Fahrzeugen aus

Traurig, wieviele alkoholisiert mit dem KFZ fahren in OÖ.



Und Unschuldige mit in ein Loch reissen.

Präventivmassnahmen Null in OÖ.



Alles was Negativ sich auswirkt auf Gesellschaft,

wird ja von Politikern unterstützt im Lande und selber genossen.



Wo gibts eine Stelle die Opfern von alkohloisierten Fahrern hilft?



Wie Mir einer drauf gefahren ist,

bekam Ich dann nicht einmal

die Daten ausgehändigt von LPD, Wels.



Erst nach Dreimaligen hinfahren,

bis Ich einen normalen Polizeibeamten traf.



Sowas vergisst ein Opfer nie.



Der Alkoholisierte hatte nicht einmal

einen Führerschein und es war auch nicht sein Auto.



Und obwohl den Unfall - Auffahren auf Stehendes KFZ bei Roter Ampel in Wels - Polizei sah und sofort aufnahm.



Warum habe Ich Mich eigentlich nie für den Rechtsweg entschieden früher.



Soviel Arbeit umsonst und dafür wird Dir dein Leben weggezogen, wenns was brauchst und aufklären willst.