Betrüger stahlen betagtem Ehepaar Goldschmuck

LINZ. Weil sie Opfer von Betrügern wurden, die ihnen Goldschmuck stahlen, erstattete ein betagtes Ehepaar aus dem Bezirk Linz-Land am Samstag Anzeige bei der Polizei.

Der 83-jährige Mann gab an, dass er in ein Inserat gelesen habe, in dem angeführt war, dass eine Firma unter anderem Pelze, Mäntel und Goldschmuck kaufen. Der Pensionist rief am 20. November bei der vermeintlichen Firma an, um alte Pelzkleidungsstücke von sich und seiner Frau zu verkaufen. Bei dem Telefonat vereinbarte er einen Termin für den Verkauf bei sich zu Hause.

Drei Tage später kamen zwei unbekannte Männer in die Wohnung des Ehepaars, um sich diverse Pelzekleidungsstücke anzusehen. Außerdem fragten die Täter mehrmals nach Altgold. Der 83-Jährige zeigte ihnen älteren Goldschmuck. Die Männer wogen die Stücke ab, fragten nach weiteren und gaben an, dass sie die Pelze erst am 30. November abholen wollten. Den Schmuck steckten sie jedoch ein und verließen die Wohnung ohne zu bezahlen.

Da sich die Täter nicht bei den Opfern meldeten, erstatteten diese Anzeige. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt.

