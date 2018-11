Besucheransturm auf die fünfte Linzer Lehrlingsmesse

LINZ. Vor allem Schulklassen nutzten die Chance, bei 50 Unternehmen an die 100 verschiedene Lehrberufe "anzugreifen und zu erleben".

Das Interesse an der 5. Linzer Lehrlingsmesse war heuer wieder groß. Bild: cityfoto

Hier wird frisiert und geschminkt, dort werden Cocktails gemixt, weiter drüben Kunststoffrohre zurechtgeschnitten: Bereits zum fünften Mal trafen gestern im Palais Kaufmännischer Verein in Linz rund 50 Ausbildungsbetriebe mit an die 100 verschiedenen Lehrberufen aufeinander, um sich potenziellen Lehrlingen vorzustellen. 1000 Besucher, hauptsächlich Schüler im Klassenverband, haben sich angemeldet. Am Ende des Tages waren es etwa 1200 Besucher, sagt Thomas Denk, Leiter der WKO Linz-Stadt.

In der Tat drängen sich unzählige Jugendliche, vor allem Schüler, zwischen den Ständen hindurch und sammeln fleißig Informationen und Folder. Unter ihnen ist der 16-jährige Muhammed. "Eine weiterführende Schule ist nichts für mich, deshalb werde ich mich für eine Lehre entscheiden", sagt er und zeigt den OÖN die Broschüre eines Unternehmens. "Ich denke, Elektronik und Metalltechnik würde mir Spaß machen."

Klaus Schobesberger, Obmann der WKO Linz-Stadt, sieht es als wichtige Aufgabe der Lehrlingsmesse, Jugendlichen bei der richtigen Berufswahl zu helfen. "Hier gibt es Berufe zum Angreifen und Erleben. Außerdem haben die Jugendlichen die Chance, durch erste Kontakte mit einem potenziellen Arbeitgeber Schnuppertage zu vereinbaren."

Für Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP) nimmt die Bedeutung der Lehre wieder zu. Die Zahlen geben ihm, was Linz betrifft, recht: Mit Ende September standen 1541 Lehrlinge im ersten Lehrjahr in Ausbildung, ein Plus von 8,52 Prozent. Besonderen Bedarf gebe es quer durch die Branchen, sagt Eva Schweinschwaller vom Service für Unternehmen des AMS Linz: "Nachwuchs brauchen die Gastronomie, das Handwerk und alle Bereiche der Technik." (lila)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema