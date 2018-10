Benefizabend für die Sanierung eines Flüchtlingsheims

LINZ. Das Flüchtlingswohnheim Linz-Rudolfstraße ist seit 25 Jahren ein Zufluchtsort für Asylwerber und Flüchtlinge. Geführt wird das Haus vom Verein SOS-Menschenrechte.

Flüchtlinge im Wohnheim Bild: (privat)

Dieser Zufluchtsort ist in die Jahre gekommen. Eine Sanierung ist dringend notwendig. Zwei Millionen Euro sollen investiert werden. Eine Summe, die der Verein ohne Hilfe nicht aufbringen kann, der deshalb die Spendenaktion "Dach über dem Kopf" ins Leben gerufen hat. Am kommenden Samstag, 13. Oktober, findet in der großen Aula der Pädagogischen Hochschule (PH) Linz ein Benefizabend statt. Musiktheater-Pianist Marc Reibel, Sängerin Karin Bernauer, Moderator Joachim Rathke und die Chorgemeinschaft Dörnbach laden ab 19 Uhr zu "Musicalhits für Menschenrechte".

Kartenpreise: VVK 15 Euro, Abendkasse 18 Euro, Kinder/Jugendliche bis 18/Studierende mit Ausweis VVK 9 Euro, AK 12 Euro

