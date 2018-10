Beliebte Wohnstadt Linz: 28.000 Menschen wollen zuziehen

LINZ. Von 46.000 Oberösterreichern, die eine Wohnung suchen, möchten 28.000 in Linz sesshaft werden – Stadt kurbelt Neubau an und will auch weitere Hochhäuser erlauben.

"Vor 15, 20 Jahren war die Situation ganz anders. Da sind die Menschen aus der Stadt weggezogen, weil sie auf dem Land wohnen wollten. Heute ist es umgekehrt. Jetzt wollen die Leute in die Stadt ziehen, weil sie sich das Pendeln nicht mehr antun wollen. Sogar Familien mit Kindern suchen gezielt Wohnungen in der Innenstadt", sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Dieser Trend könne sich zwar wieder ändern, aber derzeit deute nichts darauf hin. Im Gegenteil, sagt Planungsstadtrat Markus Hein (FP). Von 46.000 Oberösterreichern, die derzeit auf Wohnungssuche sind, möchten sich 60 Prozent, also rund 28.000 Menschen am liebsten in Linz niederlassen. Das habe eine Erhebung des Landes ergeben.

3000 Wohnungen in Bau

Wohnraum in Linz ist sehr gefragt, und die Landeshauptstadt will auch weiter wachsen. Also wird kräftig gebaut. An Projekten mit exakt 2940 Wohnungen wird derzeit gebaut – die größten zehn Projekte sehen Sie in der Grafik rechts.

Knapp 800 weitere Einheiten sind bewilligt und 1250 zur Bewilligung eingereicht worden. "Weitere 200 stehen kurz vor der Baureife. Das heißt, wir haben in Linz mehr als 2000 Wohnungen, die sehr rasch gebaut werden könnten", sagt Hein. Doch wie stark will Linz noch wachsen? Gibt es so etwas wie eine Obergrenze? Da will sich Luger nicht festlegen. Nur soviel: "Es gibt Prognosen, die Linz in den Jahren 2028 bis 2030 bei 220.000 Einwohnern sehen." Das wären um 14.000 Einwohner mehr als heute.

Mit Jahresbeginn hatten 205.921 Menschen in der Landeshauptstadt ihren Hauptwohnsitz. Dazu kommen noch 25.000 Nebenwohnsitze. Doch zurück zum aktuellen Wohnbauprogramm der Stadt. Wert würde darauf gelegt, dass neue Wohnungen quer über das Stadtgebiet, und nicht nur in einzelnen Stadtteilen errichtet werden, sagt Hein.

Ein Viertel der mehr als 1000 Wohnungen, die in Linz im Jahresschnitt neu auf den Markt kommen, seien Eigentumsprojekte. Die restlichen 75 Prozent Mietwohnungen", sagt Luger. Wobei er darauf drängt, dass der geförderte Wohnbau forciert werden müsse. 532 vornehmlich Mietwohnungen auf Linzer Boden seien im Vorjahr gefördert worden. Luger drängt auf mindestens 800. Stadtrat Hein hingegen möchte, dass die Wohnbaugesellschaften auch mehr geförderte Eigentumsprojekte anbieten. "Die sind bisher die Ausnahme", sagt der Stadtrat.

Auch in der Linzer Innenstadt und in Urfahr, wo die Nachfrage groß ist, sieht er "mit Verdichtung noch Potenzial für mehrere tausend Wohnungen". Einerseits gebe es freie Baulücken, "daneben können noch viele Dachböden ausgebaut werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, bestehende Projekte aufzustocken", sagt der Stadtrat. Auch dass große Flächen allein mit einem Supermarkt verbaut würden, solle der Vergangenheit angehören. Märkte sollen in den Obergeschoßen auch Platz für Wohnungen oder Büros bieten.

Dass die große Nachfrage auch in Linz die Wohnungspreise in die Höhe schnellen ließ, sei klar, sagt Luger. Trotzdem seien die Mietpreise mit durchschnittlich 10,50 Euro geringer als in anderen Landeshauptstädten. "In Wien und im Westen liegen sie bei zwölf Euro", sagt der Bürgermeister, der auch darauf verweist, dass die jährlichen Kosten für Heizen, Strom, Wasser und Abfall in Linz jährlich um 300 Euro niedriger sind als in vergleichbaren Städten.

Weitere Hochhäuser in der Stadt?

Auch wenn sie viel Kritik dafür einstecken müssen: Bürgermeister Klaus Luger (SP) und Planungsstadtrat Markus Hein (FP) halten daran fest, dass in Linz neben den bereits genehmigten Projekten weitere Hochhäuser entstehen sollen.

„Anders ist es nicht möglich, den Grünanteil in der Stadt zu erhalten und gleichzeitig an Einwohnern zu wachsen“, sagt Hein.

Allerdings könnte es für künftige Projekte neue Auflagen geben. Etwa, dass ein Teil der Wohnungen – in der Regel sind dies Eigentumswohnungen – die Kriterien für die Wohnbauförderung erfüllen muss. Das heißt, dass sie eine bestimmte Baukostengrenze nicht überschreiten dürfen und damit auch für Otto Normalverbraucher leistbar wären. Damit wäre auch eine soziale Durchmischung gegeben.

Neue Hochhausprojekte würden nur genehmigt, „wenn sie einen Mehrwert haben“, sagt Luger. Denkbar wäre beispielsweise auch, dass ein Teil der Wohnungen speziell auf die Bedürfnisse von Senioren zugeschnitten sein müssen. Oder dass eine Schule oder ein Kindergarten im Objekt untergebracht wird. So wie beim geplanten Hochhaus bei der Tabakfabrik, wo eine HTL für Design Platz finden soll.

Laut Luger und Hein gibt es in Linz bereits 250 Hochhäuser, also Bauten, die höher als 22 Meter sind und mindestens sieben Stockwerke haben. Eines der ersten Hochhäuser in Linz war das sogenannte Lenau-Hochhaus, das 1958 errichtet worden ist.

Ihm tue es leid, dass eine sachliche Diskussion für und wider Hochhausbauten kaum noch möglich sei, sagt Hein. „Stattdessen wird behauptet, dass wir vor jedem Investor einen Kniefall machen und einfach alles genehmigen würden.“ Das sei Unsinn, jedes Projekt müsse bestimmte Kriterien erfüllen und durchlaufe den Gemeinderat, da bei hohen Bauten in der Regel auch die Flächenwidmung geändert werden müsse.

VP-Klubchef Martin Hajart betont, dass es keine Bauverdichtung um jeden Preis geben dürfe, bei Hochhäusern müsse „mit Bedacht“ vorgegangen werden. Marie-Edwige Hartig von den Grünen verlangt: „Sanieren und überbauen statt Grünflächen verbauen.“

