Begegnungszentrum für die Jugend in Urfahr

LINZ. Diözese möchte denkmalgeschützten Vierkanthof nahe dem Petrinum umbauen und neu nutzen

Der Leisenhof in unmittelbarer Nachbarschaft zum Petrinum in Linz-Urfahr dürfte das neue diözesane Jugendhaus werden. Die Diözesanleitung hat beschlossen, konkrete Planungen für das Projekt in Auftrag zu geben.

So seien neben einem nachhaltigen Verkehrskonzept für das Areal auch noch Detailplanungen für das Haus in Abstimmung mit dem Denkmalschutz und ein vertieftes Nutzungskonzept zu erstellen. Nach Abschluss dieser Planungen und Freigabe der nötigen Finanzmittel würde der zweigeschoßige denkmalgeschützte Vierkanthof, der 1751 erbaut wurde, in der Nachfolge der Burg Altpernstein zum neuen Begegnungszentrum der Katholischen Jugend Oberösterreich werden, teilte Pastoralamtsdirektorin Gabriele Eder-Cakl mit.

Die Lage am Kreuzweg zum Pöstlingberg, an der Grenze zwischen Stadt und Land gleich neben dem Bischöflichen Gymnasium Petrinum, biete einen beeindruckenden Blick auf die Stahlstadt mit all ihren kulturellen und sportlichen Möglichkeiten und Zugang zum Wald an den Hängen des Pöstlingbergs für erlebnispädagogische Aktivitäten. Bei schönem Wetter könne ohne Übertreibung von der "Sonnenterrasse von Linz" gesprochen werden.

Ziel der Diözese sei es, in den kommenden Jahren einen inklusiven Begegnungsort für junge Menschen zu schaffen, der diesen Erlebnisse und persönliche Entwicklung ermöglichen könne.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema