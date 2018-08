Aus dem Leben der Linzer Stadtbauern

LINZ. 140 bäuerliche Betriebe gibt es in Linz, 40 davon bewirtschaften steile Hänge in St. Magdalena und am Pöstlingberg und sind als Bergbauern eingestuft. Mit einem neuen Projekt wollen sie die Direktvermarktung ankurbeln.

Alexander Steininger vom Mitterbauerhof in der Pachmayrstraße wird demnächst Bio-Eier im Direktverkauf anbieten. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Wenn Gerald Hamberger von seiner Arbeit erzählt, ist schnell klar: Der 44-Jährige ist mit Leib und Seele Bauer und liebt das Leben in der Natur und mit dem Vieh. Die Vorfahren hier am Hof in der Kremsmünsterer Straße in Ebelsberg lebten vom Fischverkauf, in den 1980er Jahren wurde auf Milchkühe und Erdäpfel gesetzt, nun spielen Schweine die Hauptrolle.

Hamberger zieht sie nicht nur groß, er schlachtet sie auch selbst und verarbeitet das Fleisch zu Speck, Dauer- und Hartwürsten, macht Leberkäs und Bratwürstel daraus und bietet seine Produkte auch im Direktverkauf an.

Gerald Hamberger mit Speck und den begehrten "Banaterwürsten"

Das wissen aber nur "Insider", denn bis heute gibt es kein Verzeichnis, in dem alle Linzer Bauern aufgelistet sind, die ihre Produkte direkt an die Konsumenten verkaufen. Dabei wäre die Nachfrage groß und Linzer wie ihre Bauern würden gleichermaßen profitieren, wenn sie einander kennen würden, sagt Wirtschaftsreferent Bernhard Baier (VP). Er stellte gestern ein Projekt vor, das die Schülerinnen der Höheren Lehranstalt für Landwirtschaft und Ernährung in Elmberg gleich nach den Ferien angehen werden. Sie werden eine Homepage erstellen, auf der laufend aktualisiert zu lesen sein wird, wo es was ab Hof zu kaufen gibt.

Die Bandbreite ist groß, allein bei Obst und Gemüse gibt es alte und neue Sorten von Äpfeln, Zwetschgen, Erdäpfeln, Paradeisern, Zwiebeln, Paprika oder Knoblauch.

Und während Hamberger Spezialist für alles vom Schwein ist, gibt es in Urfahr zehn Schaf- und Ziegenhalter, die allerlei Feines anbieten: vom Fleisch über Milch und Käsespezialitäten bis hin zum Fell. Stadtbäuerin Michaela Sommer, die das Vermarktungsprojekt koordinieren wird, hat ihren Betrieb in Pichling, den sie alleine betreibt, auf Ackerbau umgestellt. Aber frische Forellen aus ihrem Teich bietet sie ebenso zum Verkauf an wie Brennholz für Kachelöfen. "Es muss nicht immer importiertes Holz aus Tschechien sein, das die Linzer verheizen", sagt Sommer.

Auch Urlaub auf dem Bauernhof kann man in der Landeshauptstadt machen, zum Beispiel im wunderschön renovierten klassischen Vierkanter der Familie Huber vom Waldbothgut in Ebelsberg.

Aber auch Bergbauern gibt es in der Stadt. Sie bewirtschaften die steilen Wiesen auf dem Pöstlingberg oder in St. Magdalena. Einer von ihnen ist der Mitterbauerhof in der Pachmayrstraße, wo drei Generationen unter einem Dach leben. Und das Weiterbestehen sei gesichert, freut sich die Altbäuerin. Enkerl Alexander werde den Hof übernehmen. "Und er will bald Bio-Eier über einen Verkaufsstand an der Straße anbieten" sagt die Oma.

Aber zurück zu Schweinespezialist Hamberger. Sein Verkaufsschlager sind die "Banaterwürste" nach einem Rezept der im Zuge des Zweiten Weltkriegs vertriebenen Banater Schwaben, die sich auch in Haid angesiedelt hatten. Eine geräucherte, würzig feine Dauerwurst mit Knoblauch und Paprika.

Doch zum Wichtigsten: Im Herbst soll die Website mit der Auflistung aller Linzer Direktvermarkter online gehen und die Broschüre gedruckt sein.

