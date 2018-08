Arbeitslosigkeit in Linz ist um 14,6 Prozent gesunken

LINZ. Von 7,3 Prozent im Juli des vergangenen Jahres auf 6,2 Prozent im heurigen Juli gesunken ist im Arbeitsmarktbezirk Linz (Linz-Stadt und Bezirk Urfahr-Umgebung) die Arbeitslosenquote.

8346 Menschen waren im vergangenen Monat arbeitslos gemeldet, 1431 weniger als im Juli 2017. Das ist ein Rückgang um 14,6 Prozent.

Mit 21,7 Prozent am stärksten zurückgegangen ist die Arbeitslosigkeit in der Gruppe der unter 19-Jährigen. Die Lage hat sich insgesamt für alle Arbeitslosen bis zum Alter von 54 Jahren deutlich entspannt. "Ab 55 wird es deutlich schwieriger. In diese Alterskategorie fallen derzeit 1466 Personen", sagt Elisabeth Wolfsegger, die Leiterin des Arbeitsmarktservice (AMS) Linz.

Jeder zweite Arbeitslose ist nun weniger als drei Monate ohne Job. Doch 1500 Personen suchten Ende Juli bereits länger als ein Jahr nach einer Stelle. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren noch 2000 Menschen im AMS-Bezirk Linz schon länger als ein Jahr arbeitslos. Der größte Teil der Langzeit-Arbeitslosen ist älter als 55 Jahre.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema