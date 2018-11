An die Bratwürstl, fertig, los!

Die Linzer Weihnachtsmärkte locken mit der traditionellen Advent-Köstlichkeit.

Zum Advent gehören Bratwürstl einfach dazu. Bild: Volker Weihbold

Mit den ersten Schneeflocken ist der Advent so richtig eingezogen. Jetzt ist die hohe Zeit der Bratwürstl, die frisch vom Rost auf den Weihnachtsmärkten so richtig schmecken. Die OÖN schauten sich in Linz auf dem Hauptplatz und im Volksgarten um.

"Wir sind seit 40 Jahren hier und haben viele Stammgäste", sagt Karin Watzkarsch, die mit ihrer Schwester Roswitha Skotton den Bratwürstlstand Starzer’s im Volksgarten führt. Dort kommen die Würstl von der Fleischerei Lackinger aus Urfahr. Sie sind vorgebrüht, was die Sache für die Standbetreiber ein bisschen einfacher macht. Das heißt aber nicht, dass die Würstl im heißen Wasser landen, bevor sie ausgeliefert werden. Vielmehr kommen sie ein Weilchen in heißen Dampf.

Wichtig ist, und das auch für zu Hause für den Bratwürstlsonntag am Wochenende, dass sie nicht direkt aus dem Kühlschrank weg gebraten werden. "Eine Weile draußen lassen, dann sanft anbraten und erst dann richtig Hitze geben", rät Lackinger. Vorgebrüht erscheinen die Würstl eleganter und milder, wie eine Essprobe ergab.

Ungebrüht (wie das Personal versichert) und rost-kräftig im Geschmack sind die Würstl von Klaus Köttstorfer am Hauptplatz. Ebenfalls nicht vorgebrüht seien die Würstl der Steyregger Metzgerei Wegschaider, die im Würstl-Treff im Volksgarten auf den Grill kommen.

Eines haben aber alle Adventmarkt-Bratwürstl in Linz gemein, und das ist der Preis: drei Stück kosten 4,50 Euro, vier Stück 5,70 Euro, und das mit Sauerkraut und Semmel. Hausbrot werde weniger verlangt, sagt Watzkarsch. Dafür will die junge Generation immer öfter Ketchup.

