Alkolenker nach Überschlag in Auto eingeschlossen

ENNS. Mehrmals überschlug sich ein Auto am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Enns (Bezirk Linz-Land). Der alkoholisierte Fahrer wurde verletzt.

Das Fahrzeug wurde schwer beschädigt. Bild: www.fotokerschi.at | Kerschbaummayr

Mit 1,65 Promille Alkohol im Blut hat sich ein 45-Jähriger, der keinen gültigen Führerschein besitzt, am Donnerstagnachmittag hinter das Steuer seines Wagens gesetzt.

Bei der Fahrt von Hargelsberg in Richtung Enns geriet der Wagen im Ortsgebiet von Kottingrat zuerst auf die Gegenfahrbahn und kam dann ins Schleudern. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals, bevor es in einem angrenzenden Feld auf der Seite liegen blieb.

Fahrer wurde über Kofferraum geborgen

Der Fahrer, der nicht angegurtet war, wurde auf die Rückbank geschleudert und war im völlig demolierten Wrack eingeschlossen. Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Enns verschafften sich über den Kofferraum Zugang zum Unfallopfer und bargen es mittels Schaufeltrage.

Der Verletzte, der während der Bergung bei Bewusstsein war, wurde von einem Notarzt-Team versorgt und dann in das Unfallkrankenhaus nach Linz gebracht. Ein Alkovortest ergab einen Wert von 1,64 Promille, so die Polizei am Donnerstagabend.

Am Pkw entstand Totalschaden. Das Unfallwrack wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Die Harrstraße war im Bereich der Unfallstelle rund eine halbe Stunde für den Verkehr gesperrt. Die Unfallursache und der genaue Unfallhergang sind noch Gegenstand der Ermittlungen.

