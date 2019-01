Ab heute werden die Christbäume in Linz entsorgt

LINZ. 30.000 Linzer Christbäume gibt es – ab heute werden sie von der Linz AG zu Kompost verarbeitet.

Linz AG sammelt Christbäume Bild: rela

Jeweils am 7., 14. und 21. Jänner können die Christbäume vollständig abgeschmückt an der Straße bereitgestellt werden. Sie werden von sieben Fahrzeugen der Linz AG abgeholt. Insgesamt fällt rund um Weihnachten in Linz rund 20 Prozent mehr Abfall an.

So wird richtig Müll getrennt

So wird richtig getrennt: Geschenkpapier mit Kunststoffbeschichtung gehört in die Restmülltonne. Altpapier und Kartons hingegen sind ein Fall für die Altpapiertonne. Größere Mengen an Kartonagen und Styropor können kostenlos in den vier Linzer Altstoffsammelzentren abgegeben werden. Beim Entsorgen von Adventkränzen ist es wichtig, Kerzen, Schleifen und Dekor sowie Styroporreifen vorab zu entfernen und in den Restmüll zu geben, das Reisig darf in die Biotonne.

