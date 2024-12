95 Prozent der Stromzähler in Linz nun digital

280.000 sogenannte "Smart Meter", also digitale Stromzähler, wurden in den vergangenen 15 Jahren in Linz von der Linz Netz GmbH montiert. Damit ist das von der EU vorgegebene Ziel, bis zum Ende des Jahres 2024 95 Prozent aller Stromzähler auf elektronische Stromzähler umzurüsten, erfüllt.

Stromfresser werden leichter identifiziert

"Auch unsere Kunden profitieren vom Smart-Meter-Ausbau, indem sie ihre Verbrauchswerte transparent über das Webportal einsehen und im Blick behalten können", sagt Geschäftsführer Jörg Mittendorfer. "Je nach gewählter Einstellung können Kunden ablesen, an welchem Tag oder sogar in welchen Viertelstunden man besonders viel Strom verbraucht hat. Stromfresser können leicht identifiziert und Kosten minimiert werden. PV-Anlagen-Betreiber können ihren Verbrauch so steuern, dass sie ein Maximum an selbst produziertem Strom verwenden."

