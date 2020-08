Raserei und illegale Umbauten: Anzeigenflut nach Schwerpunktkontrollen in Linz

Verbotene Umbauten an Fahrzeugen und Tachostände weit abseits sämtlicher Vorschriften: Bei Verkehrskontrollen im Linzer Stadtgebiet bot sich Polizisten und Sachverständigen in der Nacht auf Samstag ein gewohntes Bild.

Mehr als 4000 Geschwindigkeitsmessungen wurden dabei von den Beamten durchgeführt. Die Bilanz: 201 Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit in nur wenigen Stunden, 92 Anzeigen inklusive.

Mit 131 km/h durch 50er-Zone

Die schnellsten Autofahrer waren in einer 50-er Zone mit 131 Kilometer pro Stunde und in einer 70-er Zone mit 133 km/h unterwegs, so die Polizei in einer Aussendung. Bei den Kontrollen kam es außerdem zu 92 Anzeigen nach dem Kraftfahrzeugsgesetz.

Zahlreiche illegale Umbauten

Sieben der mit unerlaubten Umbauten wie Auspuffklappen erwischten Lenker, mussten ihr Auto an Ort und Stelle stehen lassen und die Kennzeichen abgeben. Zwei Lenker müssen ihre Fahrzeuge demnächst bei der Prüfstelle vorzeigen.

