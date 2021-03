9000 Linzer über 80 Jahre wurden in Linz bereits geimpft

Alleine am Samstag wurden 580 Personen in der Impfstraße im Neuen Rathaus geimpft. Das dortige Team umfasst insgesamt 50 Mitarbeiter. Unterstützung bekommt es u. a. vom Roten Kreuz.

Bis Mitte April sollen die Impfungen in dieser Bevölkerungsgruppe abgeschlossen sein, kündigt Bürgermeister Klaus Luger (SP) an. Damit werden mehr als 80 Prozent dieser Altersgruppe in Linz immunisiert sein. Erste positive Auswirkungen gebe es bereits jetzt: So gebe es derzeit in keinem der Linzer Seniorenheime einen Cluster, die Zahl der Corona-Infektionen sei dort seit Impfstart generell stark zurückgegangen. Luger wie Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP) kritisieren erneut das Impfmanagement des Bundes, hier brauche es dringend eine Professionalisierung und mehr Tempo.

