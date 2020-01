88 Millionen für die Linzer Mobilität

In den kommenden zwei Jahren will Linz kräftig in den Ausbau seiner Verkehrsinfrastruktur investieren. Für dieses Jahr sind 36 Millionen Euro veranschlagt, für 2021 sind 52 Millionen Euro budgetiert.

Ein Großteil der 88 Millionen geht in den Linzer Brücken auf: 44 Millionen Euros werden 2020/21 in die Neue Donaubrücke investiert, fünf Millionen sind für den Linzer Westring (A26) und die 4. Donaubrücke reserviert. Wie berichtet, kommt es bei der Neuen Donaubrücke wegen Planungsfehlern, zu einer Verzögerung. Mit dem Effekt, dass sich die Fertigstellung der Brücke um ein Jahr verzögert. Statt im heurigen Herbst wird die Brücke erst im September 2021 befahrbar sein. „Wir sind jetzt voll im neuen Zeitplan“, sagt Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Um weitere Verzögerungen auszuschließen, wurde „extra ein drittes Stahlwerk beauftragt“. Alles nach Plan heißt es bei den zwei Bypässen der Linzer Voestbrücke: Diese sollen ab Sommer 2020 befahrbar sein und eine spürbare Entlastung für die Autofahrer bringen. Bei der 4. Donaubrücke hingegen heißt es noch Geduld haben, diese soll 2023 für den Verkehr freigegeben werden.

Mit acht Millionen Euro soll in den kommenden zwei Jahren der Ausbau des öffentlichen Verkehrs weiter vorangetrieben werden. Dazu zählen neben den zwei Stadtbahnlinien, auch die neue O-Buslinie und die zwei neuen Buslinien (13 und 14) für den Linzer Süden. „Diese Maßnahmen sind nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für die Stärkung des Industriestandortes bedeutend“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP).

Darüber hinaus steht die Errichtung von zwei weiteren „tim“-Mobilitätsknotenpunkten an: 2020 soll ein solcher nicht nur in der Grünen Mitte, sondern auch bei der Tabakfabrik entstehen. „Das Konzept ist auch für Wohnbauträger mit Blick auf die Reduktion von Stellplätzen interessant“, sagt Hein. Für das Projekt stellt die Stadt 300.000 Euro zur Verfügung.

Am A7-Halbanschluss Dornach will sich die Stadt mit drei Millionen Euro beteiligen. Der Baustart soll im Herbst 2020 erfolgen, mit einer Verkehrsfreigabe ist im Frühjahr 2022 zu rechnen. Dann sollen täglich mehr als 7000 Fahrzeuge diesen neuen Halbanschluss nutzen.

Straßenausbau einer der Schwerpunkte

Mit 8,2 Millionen scheinen der Ausbau und die Sanierung von Straßen im Doppelbudget auf, alleine dieses Jahr werden 5,8 Millionen investiert. Mit 830.000 Euro sind die Baumaßnahmen in der südlichen Landstraße eines der größten Projekte: Dort werden Straßenbahngleise ausgetauscht. 450.000 Euro sind für den Ausbau der Industriezeile veranschlagt, 360.000 Euro für die Fertigstellung der Begleitstraße zwischen der Solar City, der Auhirschgasse und dem Südpark.

Kleinere Posten sind mit 600.000 Euro die Investitionen in die unterschiedlichen Beleuchtungen in der Stadt (etwa bei Geh- und Radwegen), ebenso wie die 350.000 Euro, die für die Modernisierung der Linzer Ampelanlagen veranschlagt sind. Der für April geplante Start des Linzer Fahrradverleihs wird der Stadt hingegen nichts kosten. „Wir sind die erste Stadt in Österreich die so ein Projekt auf die Beine gestellt hat“, sagen Luger.

Noch nicht im Budget verankert ist hingegen die Linzer Stadtseilbahn: Geht es nach den zwei Politikern, soll diese so schnell wie möglich realisiert werden. Große Hoffnungen setzen sie auf einen Termin mit der neuen Bundesministerin Leonore Gewessler (Grüne). Denn die Finanzierung des Prestigeprojektes ist nach wie vor ungeklärt. Klar ist für Hein, dass es für den Linzer Süden dringend eine Lösung braucht: „Die Seilbahn ist dafür mein Favorit. “ Nicht zuletzt deshalb, weil die Betriebskosten im Vergleich zu einem Busbetrieb, mit weniger als 3 Millionen Euro inkl. Personal, sogar günstiger wären.