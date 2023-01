86.000 Tonnen Müll gab es in Linz 2022

Rund um den Jahresbeginn ist es Zeit, Bilanz zu ziehen – so geschehen auch beim Linzer Müll. Rund 86.600 Tonnen Abfälle fielen 2022 im Linzer Stadtgebiet an, darunter Rest- und Bioabfälle genauso wie Altpapier und Altglas. Im Vergleich zu den durchschnittlichen Abfallmengen in den Jahren 2017 bis 2021 verringerten sich die diesjährigen Müllmengen um rund 2,8 Prozent.

Begründet wird das allen voran mit dem verringerten Volumen der Altpapiersammlung. Seit 2017 reduzierte sich die Altpapiermenge um 12,7 Prozent und sank damit von 15.000 auf etwa 12.400 Tonnen. Entscheidender Faktor dürfte hier der Verzicht auf Ausdruck zugunsten digitaler Medien sein. Im Steigen begriffen ist hingegen die Menge der gesammelten Kartonagen, der große Treiber sei hier der Online-Handel.

Rund 130 Mitarbeiter täglich im Einsatz

Für die Abfallsammlung gibt es in Linz insgesamt 83 Entsorgungsfahrzeuge, täglich können davon 55 im Stadtbild gezählt werden. Pro Tag sind zudem rund 130 Mitarbeiter im Einsatz. In deren Aufgabenbereich fällt neben der Entsorgung der Abfälle von Liegenschaften und öffentlichen Altstoffsammelstellen auch die Bedienung der vier Linzer Altstoffsammelzentren.

Auch die umweltgerechte Verwertung der jeweiligen Müllsorten spielt in der Landeshauptstadt eine zentrale Rolle. So werden beispielsweise die Rest- und Sperrabfälle für die Strom- und Wärmeerzeugung der Linz AG verwendet, aus dem Bioabfall entsteht fruchtbarer Humus beziehungsweise Biogas.

"Mit einer bewussten Abfallvermeidung, einer professionellen Abfallwirtschaft durch energetische Nutzung der verbleibenden Restabfallmengen und Recycling leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz", sagt der für die Abfallwirtschaft zuständige Stadtrat Dietmar Prammer (SP), der den Mitarbeitern für ihren tagtäglichen Einsatz dankt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.