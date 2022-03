850.000 Kilometer mit geliehenen Elektroautos

15.141 Elektroautos waren mit 31. Dezember 2021 laut Bundesverband Elektromobilität Österreich in Oberösterreich gemeldet. Damit liegt unser Bundesland hinter Niederösterreich (15.377) auf Platz zwei. Wobei allein 2021 exakt 6688 E-Autos in Oberösterreich neu zugelassen wurden.

Auch das Auto mit anderen zu teilen, kurz Carsharing, wird in Oberösterreich immer beliebter. So bieten in Oberösterreich die Linz AG mit TIM, die ÖBB, Mühlferdl, Wels Strom, die Energiegenossenschaft Eferding und die Vermittlungsplattform getaround ein solches Service an.

Wobei die Nachfrage nach TIM in Linz kontinuierlich steigt – 750 Kunden sind bereits registriert. Seit 2019 wurden in Linz und Leonding insgesamt neun Standorte von TIM eröffnet, 37 Elektroautos sind derzeit unterwegs.

"Insgesamt wurden in rund 80.000 Betriebsstunden bereits über 850.000 Kilometer mit unseren Autos zurückgelegt", weiß Susanne Gillhofer von der Linz AG. Und täglich werden es mehr, denn rund 50 Buchungen werden pro Tag verzeichnet. Wobei heuer keine weiteren Standorte geplant sind. Warum? "Weil wir unser Augenmerk verstärkt auf die Kooperation mit Betrieben legen", sagt Gillhofer. 70 Firmen nutzen diese Möglichkeit bereits. Und diese Option wird für manches Unternehmen interessanter, denn mit 31. Dezember 2021 wurde vonseiten der Stadt die Förderung von E-Autos, E-Motorrädern und E-Mopeds für Betriebe eingestellt.

Um der steigenden Beliebtheit der E-Autos Rechnung zu tragen, wird auch die Ladeinfrastruktur in der Stadt kontinuierlich ausgebaut werden müssen. Aktuell sind im Stadtgebiet nur 83 Standorte mit 364 Ladepunkten zu finden.

Doch die Zahl wird steigen, schließlich soll ja, wie berichtet, auch die Zahl der Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von öffentlichen Gebäuden und auch von Mehrparteienhäusern steigen. "Damit können wir in Zukunft auch Ladestationen versorgen, die wir bei neuen Projekten auch immer bereits einplanen", sagt etwa GWG-Geschäftsführer Nikolaus Stadler im OÖN-Gespräch. (kitz)