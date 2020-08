85 neue Radständer für die Innenstadt

Rund 13.600 Abstellplätze für Fahrräder gibt es laut Vizebürgermeister Markus Hein (FP) derzeit in der Stadt Linz.

Das sind aber bei Weitem nicht genug, wie ein Bericht der Linzer Nachrichten aufgezeigt hat. Passionierte Radfahrer und Besitzer von teuren E-Bikes klagen, dass die Radabstellanlagen oft heillos überfüllt sind und sie ihr Rad nicht sicher abstellen könnten. Als betroffene Standorte wurden in diesem Zusammenhang vor allem die Radständer in der Bethlehemstraße und vor dem Hauptbahnhof genannt.

Verkehrsreferent Hein verspricht Abhilfe. Kürzlich seien 85 neue Radständer mit jeweils vier Stellplätzen (in Summe also 340 Plätze) angeliefert worden. Die Ständer mussten noch zusammengebaut werden und würden in den nächsten Wochen an stark frequentierten Standorten im Stadtgebiet aufgestellt.

Gleichzeitig drängt der grüne Mobilitätssprecher Klaus Grininger darauf, dass endlich jener einstimmige Beschluss des Gemeinderats vom Juli des Vorjahres umgesetzt werden soll, wonach der Abstellplatz vor dem Hauptbahnhof wetterfest gemacht werden und eine Überdachung bekommen soll.

"Ich erwarte mir, dass die Formalitäten zwischen Stadt, Land und ÖBB endlich finalisiert werden und eine der größten Radabstellanlagen in Linz den längst überfälligen Schutz vor Wind und Wetter bietet", sagt Grininger. Hein verweist auf Stellplätze samt Sperrsystem im Radkeller des Bahnhofs.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.