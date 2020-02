85 km/h zu schnell: Rasender Biker ohne Motorradführerschein erwischt

Eine Polizeistreife führte am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr auf der B1 in Traun Lasermessungen in einer 70er-Zone durch. Im Zuge dessen wurde ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Linz mit einer Geschwindigkeit von 155 km/h gemessen.

Der junge Mann konnte bei der Kontrolle zwar einen Führerschein vorweisen, jedoch nicht für die betreffende Klasse A.

Der Führerschein wurde dem 22-Jährigen vorläufig abgenommen und er wird angezeigt.