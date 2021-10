825 Stunden Kultur für Kinder und Jugendliche

Wobei die einzelnen Veranstaltungen in verschiedenen Stadtteilen an besonderen Orten zu erleben sind.

So kann man etwa im Volkshaus Pichling das Mezzanin Theater mit "Frau Meier, die Amsel" (ab sechs Jahren) erleben, am Salonschiff Fräulein Florentine das theater.nuu mit "Blau" (ab drei Jahren). Zahlreiche Ausstellungen in den Linzer Museen können heuer wieder von allen bis 14 Jahre bei freiem Eintritt besucht werden. Im AEC finden neben bekannten Programmpunkten wie dem Kinder Kultur Deep Space oder dem Kinderforschungslabor auch der Workshop "Klatsch Abklatsch" zum Mikrobiom oder "The Sound of Tea" zum Thema Fermentation, Bakterien und Pilze statt. Mehr Infos gibt’s auf www.linz.at