81-Jährige am helllichten Tag in Urfahr überfallen

Der Vorfall hat sich gegen 9.50 Uhr vor einem Mehrparteienhaus nahe der Mannheimstraße (Stadtteil St. Magdalena) ereignet. Die Linzerin war vom Lebensmitteleinkauf zurückgekehrt. Als sie die Haustüre aufsperren wollte, rempelte sie ein Unbekannter an und lief Richtung Mannheimstraße weiter. Erst, als die Dame den Einkaufskorb in der Wohnung ausräumte, bemerkte sie die fehlende Geldbörse. Über den Täter hat die Polizei bisher keine Informationen. Er sei aus unbekannter Richtung auf die 81-Jährige zugelaufen, hieß es am Nachmittag in einer Aussendung.