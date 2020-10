Linz. Vor 80 Jahren war die Welt noch eine völlig andere. Der Zweite Weltkrieg hatte seinen Höhepunkt noch nicht erreicht, als am Graben 9 mitten in Linz der Grundstein für das Familienunternehmen Jantscha gelegt wurde. Alfred Jantscha bot in seinem Geschäft vor allem Artikel für die Körperhygiene zum Verkauf an. „Es begann mit Seifen, Handcremen und Deos, das waren in diesen schwierigen Zeiten begehrte Waren“, erinnert sich sein Enkel Thomas Kastner an die