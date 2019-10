80.000 Kunden: Linz ist Fernwärme-Hauptstadt

LINZ. Freude herrscht in der Linz AG: Kürzlich wurde die 80.000ste Wohnung an ihr Fernwärmenetz angeschlossen. Damit sind mehr als 70 Prozent aller 116.000 Linzer Haushalte mit Wärme aus Kraftwerken der Linz AG versorgt. "Andere Städte schaffen teils nicht einmal die Hälfte", sagt der Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider.

Auch Bürgermeister Klaus Luger (SP) freut es nicht nur in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Linz AG, dass damit so viel CO2 einspart werde, wie 100.000 Pkw pro Jahr in die Luft blasen würden. "Damit trägt Fernwärme maßgeblich zu einer noch saubereren Linzer Luft bei", sagt Luger. Bis 2025 soll der Versorgungsgrad mit Fernwärme weiter steigen, und zwar um 10.000 Haushalte auf 80 Prozent. Nicht nur neue Wohnungen in mehrgeschoßigen Gebäuden sollen an das Fernwärmenetz, sondern auch etliche jener 5400 Haushalte, die die Fernwärme bereits vor der Haustür haben, aber noch nicht in der Wohnung.

Wer umstellt, heizt bis Sommer 2020 gratis, lockt die Linz AG. Obendrein gibt es eine Landesförderung. "Manche scheuen den Umbau. Gerade ältere Leute sagen, sie tun sich das nicht mehr an", nennt Manfred Föderl, der Leiter des Bereichs Fernwärme der Linz AG, das Haupthindernis für eine Umstellung. (haas)

