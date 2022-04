78-Jährige fuhr nach schwerem Auffahrunfall weiter

Zum Unfall kam es am Ostersonntag gegen Mittag im Bindermichl-Tunnel: Die 78-jährige Deutsche war auf der A7 Richtung Süden unterwegs. Im Tunnel stockte der Verkehr und die Pensionistin musste eine Vollbremsung einlegen. Eine hinter ihr fahrende 79-Jährige wurde davon offenbar überrascht und konnte ihren Pkw nicht mehr rechtzeitig anhalten. Es kam zum Auffahrunfall, bei dem die 79-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades erlitt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, wie die Polizei am Sonntagnachmittag angab.

Die 78-Jährige blieb jedoch unverletzt und fuhr einfach weiter, ohne mit der Verletzten Kontakt aufzunehmen, so die Polizei. Erst am Autobahnparkplatz Ansfelden traf sie auf eine Polizeistreife, nachdem sie dort mit ihrem, laut Polizei "erheblich beschädigten" Pkw auf den Pannendienst wartete. Die Frau wird angezeigt.