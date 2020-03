74,75 Euro Beute: Junge Männer brachen Zeitungskassen in Traun auf

Zeugen hatten die Taten beobachtet und die Polizei gerufen. In der Leondingerstraße konnten die beiden Männer, die in ihrem Rucksack einen Hammer und eine Bolzenzange mit sich trugen, angetroffen werden. Zudem hatte einer der beiden 74,75 Euro Münzgeld in seiner Tasche.

Die aufgebrochenen Zeitungskassen wurden sichergestellt, die Männer werden angezeigt. Es handelt sich um einen arbeitslosen 26-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land und einen arbeitsunfähigen 25-Jährigen aus Linz, teilte die Landespolizeidirektion am Dienstag mit.

