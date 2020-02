745.598 Radfahrer in Linz: „Sagenhafter“ Wert

Als „sagenhaft“ bezeichnet der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) die Zahl 745.598. Es sei erfreulich, dass die Stadt Linz jedes Jahr einen deutlichen Anstieg an Radfahrern in der Stadt verzeichnen könne. Gegenüber dem vergangenen Jahr nahm die Zahl der Radfahrer, die über die Nibelungenbrücke gefahren sind um etwa fünf Prozent zu.

Die Nibelungenbrücke gilt deshalb als wichtiger Indikator, weil sie zu den meistbefahrenen Strecken in Linz gehört. Dass sie nach wie vor viele Mängel und vor allem gefährliche Stellen für Radfahrer aufweist, ist Fakt. Die Rufe nach einem breiten Fahrradstreifen und besseren, weil sicheren Auf- und Abfahrten sind bislang verhallt, ohne dass sich wesentliches geändert hat.

Von kleinen Verbesserungen, wie dem eigenen Fahrradstreifen auf dem Gehweg unmittelbar nach der Rudolfkreuzung Richtung Hauptplatz abgesehen, sind die großen Probleme immer noch die gleichen. Das werden sie auch bleiben, denn Hein glaubt erst, dass mit der Fertigstellung der vierten Linzer Donaubrücke (Westring) ein eigener Fahrstreifen für Radfahrer realisierbar ist.

Zurück zur Statistik: Der Radfahr-Anteil hat sich in den vergangenen Jahren deutlich und auch dauerhaft erhöht, so Hein, für den das Ergebnis der Zählstation Nibelungenbrücke wesentlich aussagekräftiger als der oft propagierte Radfahr-Anteil des Modal-Splits ist, der nur acht Prizent der in Linz zurückgelegten Wege ausmache.

Der letzte Modal-Split stammt aus dem Jahr 2012. Er sei veraltet, so Hein weiter. Denn alleine von 2013 bis 2019 seien die Radfahrten über die Nibelungenbrücke um mehr als 60 Prozent mehr geworden.

Übrigens: Die meisten Radfahrer sind logischerweise in der warmen Jahreszeit unterwegs. 94.822 Fahrten waren es im Juni 2019. Es zeigt sich aber auch, dass immer mehr Radfahrer den Winter durchfahren, vor allem, wenn er so wie heuer eher ein Frühling ist. Als Beweis können die 40.905 Radfahrer auf der Nibelungenbrücke im Dezember 2019 gelten.