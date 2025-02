Pensionist (73) verfolgte Räuber in Linz-Urfahr

Mit so viel Gegenwehr hat ein 41-Jähriger wohl nicht gerechnet, als er einem Pensionisten am Samstagabend in der Klausenbachstraße die Einkaufstasche aus der Handriss. Das 73-jährige Opfer war gegen 19:50 Uhr auf dem Nachhauseweg als es zu dem Überfall kam. Der Täter flüchtete – verfolgt von seinem Opfer – mitsamt der Tasche zu einem nahegelegenen Kinderspielplatz. Als er über einen Gitterzaun klettern wollte, holte ihn der 73-Jährige ein, packte ihn am Hosenbein und hielt ihn fest. Der 41-Jährige aber versetzte dem Senior einen Tritt ins Gesicht, ließ die Beute fallen und flüchtete in Richtung Haselgrabenweg.

Mit Straßenbahn geflüchtet

Seine Flucht sollte nicht lange dauern: Dank der Personenbeschreibung durch das Opfer und eine Zeugin fassten Beamten der Schnellen Interventionsgruppe den 41-Jährigen wenig später an der an der Haltestelle Harbachsiedlung in einer Straßenbahngarnitur. Der Linzer wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in der Justizanstalt Linz in Haft. Er hatte trotz Waffenverbots eine Waffe bei sich und zeigte sich bei der Einvernahme nicht geständig. Ein Drogentest verlief positiv, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

Lokalisierung: Der Mann wurde an der Haltestelle Harbachsiedlung festgenommen

