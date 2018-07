Ab 0,3 Promille hat man bereits erhebliche Einschränkungen in der Wahrnehmung.

Schon 2 Bier sind zuviel um sich hinter ein Steuer zu setzen.

Aber in Österreich (und hier besonders am Land) ist das immer noch akzeptiert nach dem Frühschoppen selbst nach Hause zu fahren.



Wer das Geld zum Trinken hat, hat auch das Geld für ein Taxi oder sollte genug Schmalz in den Waden mitbringen.