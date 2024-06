7022 Unterschriften gegen Uni im Grüngürtel Auhof

Die Bürgerinitiative „Wir retten den Grüngürtel“ will verhindern, dass die neue Digitaluniversität (IT:U) im Grüngürtel neben der Johannes Kepler Universität in Auhof errichtet wird. 7022 Unterschriften waren dafür bis gestern, 16 Uhr, gesammelt worden und hätten an Bürgermeister Klaus Luger (SP) übergeben werden sollen. Dazu wurde er von der Initiative gebeten, zwischen 16 und 16.45 Uhr die Gemeinderatssitzung zu verlassen und aus dem Rathaus zu kommen. „Leider ist er nicht gekommen“, sagt Alexander Jäger, Sprecher der Initiative. „Er wollte weder die Unterschriften entgegennehmen, noch uns Rede und Antwort stehen.“

Vor verschlossenen Türen

Aus der angekündigten Protestaktion, in diesem Fall Konfetti während der Gemeinderatssitzung zu werfen – „wir hätten die Reinigung bezahlt“ – wurde nichts. Um 16.40 Uhr wurden die Türen zum Rathaus verschlossen, die Gruppe musste draußen bleiben. "Eine Gemeinderatssitzung ist eigentlich öffentlich", sagt Gerda Lenger, ehemalige Klubobfrau der Grünen Linz. "Das die Öffentlichkeit ausgesperrt wird, das hätte es unter Bürgermeister Franz Dobusch nicht gegeben." Immerhin: „Wir haben 100 neue Unterschriften bekommen“, sagt Jäger.

