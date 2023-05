70 Jahre Naturkundliche Station Linz wird mit einer Ausstellung gefeiert

Im Vorjahr feierte der Botanische Garten auf der Gugl sein 70-Jahr-Jubiläum, heuer folgt nun jenes der Naturkundlichen Station. Diese wurde 1953 als Mikrobiologische Station gegründet, der damalige Linzer Bürgermeister Ernst Koref (SP) holte dafür den Wiener Biologiedozenten Ewald Schild nach Linz. In den 1960er-Jahren folgte unter der Leitung von Hans Grohs die Umbenennung in Naturkundliche Station.

Im Mittelpunkt des Wirkens der Naturkundlichen Station stehen damals wie heute die Themen Naturschutz und Stadtökologie. Das Aufgabenfeld ist breit gefächert – von der Errichtung von Krötenschutzzäunen über Grundlagenforschung zu Fledermäusen und Schmetterlingen bis hin zu regelmäßigen Bestandskontrollen von seltenen Tier- und Pflanzenarten. Das gewonnene Wissen wird nicht nur in konkrete (Schutz-)Maßnahmen umgemünzt, sondern auch in Führungen und Schulungen weitergegeben und somit Sensibilisierungs- und Bewusstseinsarbeit geleistet.

"Unersetzlicher Beitrag"

Ein "Aushängeschild" der Naturkundlichen Station ist auch die seit 1979 erscheinende Zeitschrift ÖKO.L, ist Klimastadträtin Eva Schobesberger (Grüne) überzeugt. Mit dieser habe sich die Einrichtung "sowohl national als auch international einen Namen gemacht". Die Naturkundliche Station leiste mit ihrem Engagement für eine "artenreiche und vielfältige Stadt" seit 70 Jahren "einen unersetzlichen Beitrag für ein lebenswertes Linz", sagt Schobesberger.

Besagtes Jubiläum wird nun mit der Ausstellung "EinBlick Stadtnatur" gefeiert. Auftakt ist am 13. Mai (14 Uhr), bis 1. November ist die Schau am Freigelände des Botanischen Gartens, wo auch die Naturkundliche Station angesiedelt ist, zu sehen. Seit 2005 sind der Botanischen Garten und die Naturkundliche Station in einer Magistratsabteilung vereint, mit Thomas Schiefecker haben die beiden Einrichtungen seit 2022 einen neuen Leiter. Er folgte dem langjährigen Chef Friedrich Schwarz nach, der sich in die Pension verabschiedete.

Die konzipierte Schau will zum Informieren, zum Erleben und Mitmachen einladen. Neben 16 Informationstafeln und sieben Quizstationen wird es auch Führungen geben. Besucher sollen dabei "wertvolles Know-how zum Naturschutz und praktische Tipps für die direkte Umsetzung im eigenen Umfeld" erhalten. Die Spezialführungen finden am 29. Juni, 20. Juli und 28. September jeweils um 17 Uhr statt. Für 15. September (15 Uhr) ist zudem eine Familienführung geplant.

An der Kassa gibt es für Besucher weiters einen Quizfolder, der zur aktiven Auseinandersetzung mit der Ausstellung motivieren soll. Igeln und Fledermäusen wird darin genauso eine Bühne gegeben wie etwa der Winter-Wasservogelzählung und der Linzer Stadtbauernförderung.

