7 Plätze zum Abkühlen in Linz und Umgebung

So waren die Temperaturen im Zentralraum: Die heißesten Tage der letzten 30 Jahre – bei den Messstationen der Geosphere – waren … Linz (Stadt):11. Juli 2015 36,6 Grad1. August 2017 36,5 Grad26. August 2011 36,4 Grad Enns:9. August 2019 37,3 Grad26. August 2011 36,8 Grad8. August 2015 36,8 Grad Ausblick:Heute am Vormittag regnet es, am Nachmittag wird es trocken (am Abend perfektes Pflasterspektakel-Wetter). Am Sonntag wird es richtig heiß, ehe am Montag eine Kaltfront