68-jähriger Radfahrer von Pkw erfasst und bewusstlos

Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Eferding fuhr am Mittwoch gegen 13:35 Uhr auf der B129 Richtung Eferding. Zur selben Zeit war ein 68-jähriger Rennradfahrer aus dem Bezirk Linz-Land in dieser Richtung unterwegs. In Wilhering (Bezirk Linz-Land) stieß der Autolenker aus bislang unbekannter Ursache mit der vorderen rechten Fahrzeugseite gegen das Rennrad, wodurch der 68-Jährige stürzte und sofort bewusstlos war. Er wurde verletzt in das Kepler Universitätsklinikum Linz gebracht.