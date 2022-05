67 neue Wohnungen am Fuß des Linzerbergs

Hätte es noch eines Beweises bedurft, wie gefragt der geplante "Wohnpark Galli" ist, es wäre damit belegt, dass alle 67 Wohneinheiten bereits verkauft oder vergeben sind. Dabei hat am Dienstag erst die Spatenstichfeier für das Projekt der JHP Bauträger GmbH stattgefunden, bezugsfertig werden die Wohnungen in zwei Jahren sein. So lautet der Plan.

Am Fuß des Linzerbergs wird nach den Plänen des Architekturbüros pla.net architects zt ein Wohnprojekt entwickelt, das den Ansprüchen modernen, urbanen und komfortablen Wohnens gerecht wird. JHP-Geschäftsführer Johannes Hofer sieht in der Gestaltung mit hohem Grünanteil, Offenheit und nutzbaren Freiflächen richtungsweisende Qualitäten für ein gemeinsames Leben in Wohnbauten.

Spielplatz, Park und Hochbeetanlage schaffen Raum zur Begegnung, den man nutzen kann, aber nicht muss, so Hofer. Für die Gestaltung hat man sich auch neueste Erkenntnisse aus der Wohnpsychologie zunutze gemacht, um ein stimmiges Gesamt-Wohnkonzept anbieten zu können.