63 Fahrscheinautomaten in Linz verschmutzt - Verdächtiger festgenommen

Der Verdächtige wurde am Freitag dabei beobachtet, wie er in der Goethestraße einen Ticketautomaten mit dem Inhalt einer Flasche verunreinigte. Der Linzer wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei mehrere zehntausend Euro.

