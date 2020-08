Wenn man einen mehr als 25 Jahre lang bestehenden österreichischen Rekord auslöscht, dann kann man davon ausgehen, dass die Formkurve stimmt und nach oben zeigt. Obwohl der Linzer Wasserskifahrerin Nici Kuhn dieses Kunststück in Toulouse gelungen ist, geht es für die 20-Jährige und ihren nicht minder erfolgreichen Bruder Dominic (16) am Wochenende bei den Staatsmeisterschaften in Fischlham um mehr als nur eine Frage der Ehre.