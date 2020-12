600 Mitarbeiter für Corona-Massentest notwendig

Die Stadt Linz stellt nicht nur die Räumlichkeiten für die Massentests zur Verfügung, sondern trägt auch für die Ausstattung der IT-Infrastruktur, Möbel, die Lagerung bzw. die Entsorgung von Schutz- und Testausrüstung sowie die Bereitstellung und Verpflegung des Personals Sorge.

Im Einsatz stehen werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den städtischen Feuerwehren, aus der Verwaltung, dem Ordnungsdienst der Stadt Linz sowie eingeteilte Magistratsbedienstete aus allen Geschäftsbereichen. Gearbeitet wird im Zwei-Schicht-Betrieb.

Aufgrund des Einsatzes so vieler Magistratsarbeiter wird dies Auswirkungen auf den Parteienverkehr im Neuen Rathaus wie im Alten Rathaus haben. Am Freitag und am Montag werde dieser nur in sehr eingeschränkten Umfang stattfinden. Magistratsdirektorin Ulrike Huemer empfiehlt an diesen beiden Tagen vorab eine telefonische Kontaktaufnehme mit den entsprechenden Stellen. Das Bürgerservicecenter im Neuen Rathaus ist uneingeschränkt geöffnet.

„Um die Abnahme der Antigen-Schnelltests bei erwarteten 90.000 testbereiten Bürgern bewältigen zu können, stehen die hunderten Magistratsmitarbeiter vor einer Herkulesaufgabe“, erklärt Bürgermeister Klaus Luger, der allen Beteiligten schon im Vorhinein dankt.