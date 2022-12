600 hochwertige Schlafsäcke für Obdachlose

An kalten Tagen wie diesen ist es umso wichtiger, dass es Einrichtungen wie das Vinzenzstüberl der Barmherzigen Schwestern in Linz gibt. Es ist eine Anlaufstelle, die Bedürftigen ein warmes Mittagessen, kostenlose Arztkonsultationen, einen Gratishaarschnitt, kostenlose Waschmaschinenbenutzung und Wärmendes für den Winter anbietet. Etliche Klienten des Vinzenzstüberls sind Obdachlose und verbringen teils die Nächte im Freien – überlebensnotwendig sind dabei in Tagen wie diesen professionelle und hochwertige Schlafsäcke.

Alljährlich kauft der Rotary Club Linz, den seit zehn Jahren eine Kooperation mit dem Vinzenzstüberl verbindet, dafür Spezialschlafsäcke bei Military Partner an. Im Lauf der Jahre wurden über 600 Schlafsäcke im Gegenwert von rund 20.000 Euro gespendet.

