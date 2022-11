60 Jahre Bäckerei Filipp: "Das macht mich demütig"

Als die erste Filiale der Bäckerei Filipp in Walding 1962 eröffnete, waren dort mit Karl Filipp senior und seiner Frau Maria zwei Mitarbeiter tätig. Mittlerweile führt Christoph Filipp in dritter Generation die Geschäfte des Unternehmens. Der Blick zurück auf die vergangenen 60 Jahre mache ihn "demütig und dankbar", wie der 40-Jährige im OÖN-Gespräch sagt.

Die "Mühlviertler Landbäckerei"

Getan hat sich einiges, so kaufte die Bäckerei Filipp im Jahr 2000 die Bäckerei Pammer in Bad Leonfelden auf, das war die Geburtsstunde der heutigen Dachmarke "Mühlviertler Landbäckerei". Diese zählt mittlerweile zwölf Standorte, von Gramastetten über Ottensheim bis hin zu Leonding und Linz. Rund 100 Mitarbeiter sind dort beschäftigt, darunter 20 Bäcker und Konditoren sowie fünf Lehrlinge. Kleines Detail am Rande: Karl Filipp senior absolvierte in der Bäckerei Pammer seine Bäckerlehre.

Einen großen Plan für Expansionen habe es nie gegeben, sagt Filipp, der von Chancen spricht, die sich ergeben hätten und die nicht ungenützt verstreichen sollten.

Firmenchef Christoph Filipp Bild: privat

2022 ist nicht nur Jubiläumsjahr, sondern auch das Jahr, in dem die neue Zentrale der Mühlviertler Landbäckerei in Bad Leonfelden eröffnet werden konnte. Eine gewöhnliche Firmenzentrale ist der Komplex mit "gläserner" Backstube, Gastronomie und Co. keine. Die Rückmeldungen seien positiv, das Angebot werde gut wahrgenommen, zieht Filipp Bilanz.

Transparenz ist dem Unternehmer ein wichtiges Anliegen, er will das Bäckerhandwerk für seine Kunden seh- und erlebbar machen, mit dem Ziel, dem Handwerk und der Bäckerbranche zu der Anerkennung zu verhelfen, die sie auch verdiene. Der Nachhaltigkeitsgedanke werde auch in der Produktion gelebt, regionale Rohstoffe sind dort ein großes Thema.

Die aktuellen Herausforderungen wie Teuerungen und Personalmangel sind auch in der "Mühlviertler Landbäckerei" zu spüren. An gewissen Standorten wurden die Öffnungszeiten eingeschränkt, um die Personalsituation zum Wohle der Mitarbeiter zu entspannen. Allgemein auf die Branche gesehen sei es schwierig, junge Menschen für etwas zu begeistern, das "nicht zwingend mit einem Studium zu tun hat", sagt Filipp. Mit der neuen Zentrale, der sogenannten Teigbude, und der dort gelebten Philosophie seien im eigenen Betrieb gute Rahmenbedingungen geschaffen worden, um für Junge attraktiv zu sein.

Das mit der Coronakrise gestiegene Regionalitätsbewusstsein sei nach wie vor zu spüren, angesichts der Teuerungen würden bei manchen Kunden aber die finanziellen Mittel fehlen, um dies im täglichen Einkauf auch zu leben, so seine Erfahrung.

Von heute, Montag, bis Samstag ist mit einer Jubiläums-Aktionswoche jedenfalls Feiern angesagt – neben Rabatten auf ausgewählte Produkte gibt es auch ein Social-Media-Gewinnspiel. In der Teigbude wird zusätzlich ein Rahmenprogramm für Klein und Groß geboten, unter anderem stehen Vorführungen im Brotkino auf dem Programm. Das Jubiläum sei auch der ideale Zeitpunkt, um Danke zu sagen, findet Filipp, bei den Mitarbeitern, den Lieferanten genauso wie bei den Kunden. Sein Wunsch und Ziel für die Zukunft: "Ich möchte das Ganze so nachhaltig gestalten, dass auch die nächste Generation Freude am Tun hat." (jp)