60-Jähriger Linzer von Pkw erfasst

Zum Unfall kam es gegen 16 Uhr bei der Rudolfstraße. Der Fußgänger betrat die Fahrbahn und wurde vom Auto eines 73-jährigen Lenkers aus Linz erfasst. Er blieb unbestimmten Grades verletzt am Boden liegen. Nach der notärztlichen Versorgung wurde er in das UKH Linz eingeliefert, berichtete die Polizei am Dienstagabend.