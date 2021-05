5G-Internet: "Die weißen Flecken werden weniger"

Der neue Sendemast auf dem Dach des Leondinger Rathauses blitzte gestern Mittag in der Sonne, als wenige Meter daneben Liwest-Geschäftsführer Stefan Gintenreiter freudig verkündete: "Ab sofort können in Leonding, Hörsching, Pasching und Oftering viele weitere Haushalte mit exklusivem 5G-Breitband-Internet zu Hause versorgt werden."

Und dies sei auch dringend notwendig, sagte Stadtrat Harald Kronsteiner (SP), der neben Vizebürgermeister Thomas Neidl (VP) die Stadt Leonding beim Freiluft-Pressegespräch vertrat. "Als Vater von zwei fast erwachsenen Profi-Gamern weiß ich, wie wichtig schnelles Internet ist. Wenn die zwei spielten und ich einen Film streamen wollte, kamen wir an die Grenzen", sagte Kronsteiner. Große Teile Leondings seien mit schnellem Internet gut versorgt, aber es gebe immer noch weiße Flecken. "Aber die weißen Flecken werden weniger", meinte der Vizebürgermeister. Und Neidl verwies darauf, dass gute Breitbandanschlüsse für den Wirtschaftsstandort Leonding unerlässlich und entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit seien. Doch wo gibt es noch weiße Flecken in Sachen Breitband in Leonding? Eine Herausforderung sei weiterhin das Zaubertal, so Kronsteiner. Doch wenn alles wie geplant laufe, "können wir bis Jahresende auch dort schnelles Internet anbieten", sagte Liwest-Geschäftsführer Gintenreiter. (eda)