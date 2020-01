"Kann sich die Stadt jetzt nicht einmal mehr die Sanierung der Straßen leisten?", fragt ein OÖN-Leser, der sich seit Wochen über ein tiefes Schlagloch in der Bergschlösslgasse ärgert. Ein Blick ins Bauprogramm des für Infrastruktur zuständigen Vizebürgermeisters Markus Hein (FP) zeigt: 700.000 Euro sind 2020 für die "bauliche Erhaltung", also für klassische Reparaturarbeiten an den Linzer Straßen, budgetiert. Schlaglöcher zu sanieren dürfte da wohl drin sein. Dazu kommen