56 Einbrüche und 2 Diebstähle in Linz und Umgebung geklärt

Ein 26-Jähriger aus dem Linz-Land verübte von Anfang Dezember 2021 bis zu seiner Festnahme am 13.01.2022 gegen 2:40 Uhr teils alleine, teilweise mit den weiteren Mit- und Beitragstätern Einbruchsdiebstähle in Kellerabteile, Tiefgaragen und Waschautomaten von Mehrparteienhäusern in Linz und Umgebung. Durch intensive und umfangreiche Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Traun konnten dem 26-jährigen Hauptbeschuldigten sowie seinen sieben Komplizen im Alter zwischen 29 und 44 Jahren insgesamt 56 Einbruchsdiebstähle und 2 Diebstähle nachgewiesen werden, wodurch sie sich in nur 6 Wochen mit Fahrrädern, Werkzeug, Bargeld und anderen Diebesgut einen fünfstelligen Eurobetrag bereicherten. Als der 26-Jährige in Traun festgenommen wurde, war er gemeinsam mit einem 29-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land gerade am Weg zu einem weiteren Einbruch.

Die gestohlenen Gegenstände konnten großteils noch in der selben Nacht oder am nächsten Tag an verschiedene Hehler verkauft oder gegen Crystal Meth eingetauscht werden. Die erzielten Gewinne verwendete er großteils für Drogen. Zudem konnten durch Hausdurchsuchungen Diebesgut im Wert von über € 10.000,- sichergestellt und an die Geschädigten ausgefolgt werden. Als Motiv nannte der Hauptbeschuldigte, dass er sich mit dem erbeuteten Geld in die Türkei absetzen wollte. Der festgenommene 26-Jährige befindet sich bereits in der Justizanstalt Linz.